Ставрополье спасли от некачественного молока

Пятигорской фирме, производящей молочную продукцию был присужден штраф в 400 тыс рублей за нарушение требований техрегламентов.

В краевой прокуратуре отметили, что нарушение создало угрозу жизни и здоровью людей.

По данным экспертиз, фирма нарушила физико-химические показатели (массовая доля белка, жирно-кислотный состав молочного жира коровьего молока).

Решение суда пока в законную силу не вступило, отметили в прокуратуре, передает "АиФ Северный Кавказ".