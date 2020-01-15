Ставрополье спасли от некачественного молока
Пятигорской фирме, производящей молочную продукцию был присужден штраф в 400 тыс рублей за нарушение требований техрегламентов.
В краевой прокуратуре отметили, что нарушение создало угрозу жизни и здоровью людей.
По данным экспертиз, фирма нарушила физико-химические показатели (массовая доля белка, жирно-кислотный состав молочного жира коровьего молока).
Решение суда пока в законную силу не вступило, отметили в прокуратуре, передает "АиФ Северный Кавказ".
Вестник Кавказа
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