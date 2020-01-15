Россия стала лучше - мировой рейтинг

Согласно новой версии ежегодного рейтинга американского журнала US News & World Report о лучших странах мира, Россия за год стала лучше на одну позицию и заняла 23-е место.

Рейтинг составляется из оценок по девяти показателям: качество жизни, отношение к собственным гражданам, культурное влияние, развитие внутреннего бизнеса, открытость для иностранного бизнеса, военная сила, туристическая популярность, потенциал развития и историческое наследие.

Рост на одну позиции произошел несмотря на то, что журнал спустил Россию по показателю культурного влияния с 20-го места на 28-е, а по показателю исторического наследия – на одно место. Стабильными остались уровни военной силы (2-е место после США) и потенциала развития (12-е место).

В то же время, выросли показатели развития внутреннего бизнеса (с 23-го на 22-е место), туристической популярности (с 50-го на 48-е место) отношения к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).

В итоге, по мнению журнала, Россия чуть лучше, чем Португалия, но чуть хуже, чем ОАЭ.

Пятерку лучших стран мира составили Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия.

Среди стран постсоветского пространства, не считая России, выше всех оценен Азербайджан – 61-е место, затем Казахстан – 66-е место. Армения и Грузия в рейтинг не попали.