Никита Бесогон станет товарный знаком киностудии Никиты Михалкова
Компания режиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" добилась того, чтобы Роспатент зарегистрировал изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак.
"Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака", - было сказано на заседании Суда по интеллектуальным правам, пишет РИА Новости.
Судья постановил "обязать зарегистрировать изображение как товарный знак".
Роспатент выплатит компании "Бесогон" 3 тыс рублей, которые были потрачены на подачу иска.
Товарный знак "Бесогон" не будет противоречить общественным интересам, решил суд, изучив мнения ученых из духовных академий.
Вестник Кавказа
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