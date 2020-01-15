Владикавказским школьникам расскажут шокирующую правду о снюсах

Во Владикавказе учащимся общеобразовательных учреждений расскажут о вреде снюсов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специальные уроки, посвященные опасности этого некурительного табака, пройдут в ближайшие дни во всех школах города. Их проведут психологи, хорошо разбирающиеся в этой теме.

Как отмечается, школьникам поведают о том, почему снюс вреден для их здоровья, а также продемонстрируют удручающие последствия его употребления.

В профилактической работе с учащимися также примут участие родительские комитеты и родственники тех детей, которым на себе довелось испытать пагубное влияние снюсов.