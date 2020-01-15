Российские ученые нашли способ борьбы с телефонными мошенниками

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ сегодня, 15 января, поступило предложение от пользователей соцсетей о создании цифрового отпечатка звонков для борьбы с телефонными мошенниками

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила главе ФАС России Игорю Артемьеву письмо, в котором обратила внимание на проблему увеличения случаев телефонного мошенничества и предложила создать систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками, сообщил, ссылаясь на документ, RT.

Цифровой отпечаток звонка - это цифровой сертификат с системой шифрования, который будет присваиваться операторами связи каждому звонку, - объяснил глава организации Владимир Зыков.

Если телефонный звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, оператор связи поймет, что номер телефона абонента подделан, и сможет заблокировать звонок. Сотовые операторы будут проверять данные о вызове (например, местоположение звонящего, название организации, наличие цифрового отпечатка), а соединение между абонентами будет установлено только в случае подтверждения достоверности данных, - рассказал Зыков, добавив, что этот способ также поможет в борьбе с анонимными сообщениями о минировании.