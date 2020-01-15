Новак прокомментировал возможный перенос встречи ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия исходит из нынешних договоренностей о проведении встречи в рамках ОПЕК+ в марте для обсуждения перспектив сделки. Он указал, что эти договоренности "никто не отменял".

"Официально и даже неофициально к нам никто не обращался", - отметил министр.

Новак напомнил, что сделка действует до 1 апреля. "В марте нужно встречаться, чтобы посмотреть текущую ситуацию и определить дальнейшие совместные действия", - цитирует его ТАСС.

Ранее источник рассказал о начале консультаций в ОПЕК+ о том, чтобы перенести решение вопроса о судьбе сделки по сокращению добычи с марта на июнь 2020 года.

В истории ОПЕК+ есть прецедент переноса официально назначенной встречи. Это произошло в марте 2019 года, когда мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал перенести заседание с апреля на июнь.