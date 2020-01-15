Рябков: Россия знает, как ответить на санкции США

Москва не боится санкций Вашингтона и знает, как им противостоять, заявил журналистам в среду заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя вероятность угрозы Вашингтона ввести новые санкции в случае покупки Ираком комплексов С-400.

"Американцы угрожают санкциями всем, кто намерен развивать военно-техническое сотрудничество", - сказал он, выступая на полях Гайдаровского форума.

Дипломат пояснил, что это является отражением политики, проводимой Вашингтоном в целях реализации своей установки на доминирование

"Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять", - подчеркнул он, передает ТАСС.