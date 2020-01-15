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Спектакль "Дядя Ваня" с Мироновым откроет "Русские сезоны" во Франции

Спектакль &quot;Дядя Ваня&quot; с Мироновым откроет &quot;Русские сезоны&quot; во Франции

Фестиваль "Русские сезоны" откроется во Франции 16 января. В этот вечер в парижском театре "Одеон" Театр Наций покажет спектакль "Дядя Ваня".

В спектакле, который станет первым мероприятием фестиваля 2020 года, задействованы Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Анатолий Белый и Виктор Вержбицкий. "Дядю Ваню" в Театре Наций поставил европейский режиссер Стефан Брауншвейг, поклонник творчества Антона Чехова. Премьера его спектакля состоялась в Москве в сентябре 2019 года, пишет "культура.ру".

Международный культурный проект "Русские сезоны" знакомит европейского зрителя с русской культурой, в 2018 году "Русские сезоны" проходили в Италии, в 2019 году - в Германии. В 2020 году фестиваль будет проходить не только во Франции, но и в Бельгии и Люксембурге.

 

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