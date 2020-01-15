Буровая установка унесла жизнь рабочего в Геленджике

Трагедии произошла на территории морского порта Геленджик, в акватории Черного моря: рабочего ООО "Спектр-Электро" задело корпусом буровой установки.

Он был госпитализирован, однако несмотря на усилия врачей, пострадавшего спасти не удалось. "У него была травма груди и живота", - сообщили в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

По факту была назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.