В казахстанский Байконур пришел природный газ

Жители Байконура (Кызылординская область Казахстана) теперь будут значительно меньше платить за услуги газоснабжения – на смену сжиженному газу к ним пришел природный.

Депутаты казахстанского мажилиса (парламента) во время пленарного заседания ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и России о газоснабжении комплекса "Байконур", направленное на определение правовых основ газоснабжения комплекса. Оно предусматривает перевод потребителей со сжиженного нефтяного на природный газ, что позволит в 16 раз удешевить стоимость услуг для жителей города, - проинформировал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"Ранее в Байконуре за газоснабжение (сжиженный нефтяной газ) отвечало российское предприятие – ГУП "Газовое хозяйство". Его цена составляла 714 тенге за 1 кубометр. На сегодняшний день розничная цена природного газа для Кызылординской области и Байконуре составляет для населения 18,6 тенге за кубометр, для юридических лиц и бюджетных организаций – 18,9 тенге", - сообщил глава Минэнерго, передает Sputnik Казахстан.

К примеру, если раньше одна семья при расходе 3-4 кубометров сжиженного газа (или порядка 6-10 кубометров природного газа) оплачивала от 1 705 до 2 569 тенге, то теперь с переходом на природный газ будут платить от 111 до 186 тенге.

Напомним, переход с газоснабжения на сжиженном газе на природный закреплен в межправительственном соглашении, в котором отмечено: цена розничной реализации природного газа на территории города Байконура должна соответствовать цене, устанавливаемой антимонопольным органом Казахстана для потребителей газа Кызылординской области.

Сам город Байконур, который является административно-территориальной единицей Казахстана, на период аренды комплекса "Байконур" (до 2050 года) наделяется статусом города федерального значения России.

(100 тенге = 16,8 рублей)