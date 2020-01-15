В Дагестане выросло число отравившихся водой

Выросло число пострадавших от употребления некачественной воды в Кизляре. По последним данным, число пострадавших выросло до 75 человек, большинство из них – дети. Об этом информирует источник в Центральной городской больнице.

Уточняется, что всего в медучреждение поступило 72 человека, в том числе 39 детей.

Ранее двое взрослых и ребенок были выписаны под расписку.

Согласно официальным данным дагестанского Минздрава, в больнице города на лечении находятся 69 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", передает ТАСС.