Рябков рассказал, чего ждет от нового посла США в РФ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков надеется, что новый посол США в РФ Джон Салливан "будет работать над выправлением отношений" между двумя странами, которые находятся в очень сложном положении.

"Ожидания в связи с приездом нового посла реалистичные", - приводит его слова ТАСС.

Хотелось бы надеяться, что Россия и США начнут, "по крайней мере на некоторых направлениях, таких как завалы на двустороннем треке, контроль над вооружениями, преодолевать кризис", будут "пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня", отметил замглавы дипведомства.

Новый посол прибудет в Москву 16 января. Салливан на этом посту сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года.