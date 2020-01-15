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Рухани раскритиковал замену СВПД "сделкой Трампа"

Рухани раскритиковал замену СВПД &quot;сделкой Трампа&quot;

Президент Ирана Хасан Рухани критически отозвался об идее заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) на "сделку Трампа".

"Премьер-министр Великобритании предложил отложить в сторону СВПД и перейти к сделке Трампа ... Но Трамп только нарушает соглашения, нарушает международные законы и нормы", - сказал он, комментируя идею британского премьера Бориса Джонсона о замене СВПД соглашением на условиях США.

По его словам, Евросоюз не может действовать свободно. В этой связи он потребовал "прийти и извиниться" перед Ираном за "безрезультатность" и "страх перед США", передает РИА Новости.

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