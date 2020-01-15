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Владимир Васильев: в Дагестане хорошая демографическая обстановка

Владимир Васильев: в Дагестане хорошая демографическая обстановка

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что в республике хорошая демографическая обстановка.

"Первое, что нужно - это создать условия для людей", - отметил он. "Мы это делаем – проводим дороги, строим общественные пространства, улучшаем медицинское обслуживание", - рассказал Васльев.

"Это нужно, чтобы не только в городе но и в селе люди могли в таких же условиях родить воспитать выучить и пустить в жизнь ребенка", - подчеркнул глава Дагестана.

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Вестник Кавказа

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