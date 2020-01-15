Спектакли Кирилла Серебренникова и Резо Габриадзе покажут на фестивале в Тель-Авиве

В рамках мультижанрового фестиваля русской культуры M.ART, который начнется в Тель-Авиве 20 февраля, будут показаны спектакли ведущих российских театральных режиссеров.

Израильская публика увидит драматические, оперные спектакли, а также балеты и концерты.

Откроется фестиваль спектаклем Андрея Могучего "Пьяные" (БДТ им. Товстоногова, Петербург), эта постановка будет показана дважды. В программу также войдут Chronos Кирилла Рихтера, Sepia и "Свадебка" театра "Провинциальные танцы" из Екатеринбурга, Молодежная оперная программа Большого театра (Москва). Театр им. Вахтангова представит "Наш класс" Натальи Ковалевой в начале марта, балет "Палиха" от "Урал Опера Балета" публика увидит 5 и 6 марта, пишет журнал Театр.

Закрывать фестиваль M.ART будет Гоголь-Центр, московский театр представит спектакль "Наша Алла" в постановке Кирилла Серебренникова.

Также в рамках фестиваля в Тель-Авиве выступит Театр марионеток Резо Габриадзе из Тбилиси. Габриадзе покажет две постановки - "Рамона" и "Осень моей весны".

Фестиваль M.ART, который призван знакомить публику с самым важным актуальным русскоязычным искусством, продлится до 7 марта 2020 года.

Фестиваль, который проходит в нескольких странах мира, организован фондом M.ART при поддержке Романа Абрамовича.