Макгрегору пообещали кровавый бой

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Дональд Серроне заявил, что его поединок с ирландцем Конором Макгрегором не обойдется "без крови".

"Разорванный. Окровавленный. Разбитый. Знайте, что я приду домой к жене не рыцарем в сияющих доспехах, а рыцарем в доспехах, испытанных в бою. Для меня это немного лучше", - цитирует Серроне ESPN.

Американский боец отметил, что ему будет интересно проверить соперника в стойке. Кроме того, он отметил, что идеальным завершением сражения станет нокаут соперника

Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246, напоминает "Газета.ru".