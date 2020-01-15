Прокуратура Ингушетии насчитала 231 незаконно выданный участок земли

Прокуратура Ингушетии выявила факты махинации с землей на общую сумму более 90 млн рублей, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Неустановленные чиновники администрации Назрановского района и села Али-Юрт с 2006 года в течение 10 лет незаконно выдали 231 земельный участок, расположенный в Али-Юрте, кадастровой стоимостью более 90 млн рублей. При этом в администрациях Назрановского района и Али-Юрта постановления, на основании которых готовились вышеуказанные выписки, не имеется", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Госсобственность на эти земли не разграничена, а соответственно право распоряжаться этими участками есть только у администрации Назрановского района.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы, по фактам махинаций будет возбуждено уголовное дело.