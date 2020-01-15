Максим Дунаевский отмечает 75-летие

Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский, которому 15 января исполняется 75 лет, рассказал, как будет отмечать юбилей.

"Юбилей 15 января я отмечу дома в самом узком кругу. Большой концерт "Дунаевский +Дунаевский" пройдет 10 октября 2020 года в Кремле с участием многих звезд. Будет и академическая музыка, и легкая", - сообщил композитор, пишет РИА Новости.

Также в этом году Дунаевский готовит большую премьеру - исторический мюзикл "Святая Анна". Постановку можно будет увидеть в Театре Российской армии. "С датой мы пока не определились, видимо, в конце года", - добавил он.

По словам Дунаевского, сейчас он не планирует работать в кино - "несмотря на все попытки сделать хорошую мину при плохой игре, это все крайне неинтересно".

Музыка Дунаевского звучит в 60 отечественных фильмах, среди них "Мэри Поппинс, до свидания!", "Д"Артаньян и три мушкетера", "Карнавал", "Ах, водевиль, водевиль…", "Трест, который лопнул" и многие другие.