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Максим Дунаевский отмечает 75-летие

Фото из издания "Подольский рабочий"
Фото из издания "Подольский рабочий"

Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский, которому 15 января исполняется 75 лет, рассказал, как будет отмечать юбилей.

"Юбилей 15 января я отмечу дома в самом узком кругу. Большой концерт "Дунаевский +Дунаевский" пройдет 10 октября 2020 года в Кремле с участием многих звезд. Будет и академическая музыка, и легкая", - сообщил композитор, пишет РИА Новости.

Также в этом году Дунаевский готовит большую премьеру - исторический мюзикл "Святая Анна". Постановку можно будет увидеть в Театре Российской армии. "С датой мы пока не определились, видимо, в конце года", - добавил он.

По словам Дунаевского, сейчас он не планирует работать в кино - "несмотря на все попытки сделать хорошую мину при плохой игре, это все крайне неинтересно".

Музыка Дунаевского звучит в 60 отечественных фильмах, среди них "Мэри Поппинс, до свидания!", "Д"Артаньян и три мушкетера", "Карнавал", "Ах, водевиль, водевиль…", "Трест, который лопнул" и многие другие.

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Вестник Кавказа

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