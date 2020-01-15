Рашид Темрезов рассказал России о "Кавказцементе" (ФОТО)

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов опубликовал на своей странице в Instagram рассказ о работе в республике завода "Кавказцемент", входящего в состав "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", - одного из крупнейших работодателей и налогоплательщиков КБР.

"Сегодня на производстве трудятся более 670 жителей республики. Как неоднократно отмечал гендиректор предприятия Олег Лопатин, у "Кавказцемента" богатая история: здесь трудятся семейные династии, для которых завод стал важной частью жизни", - написал он в соцсети.

"Совсем недавно, в новогоднюю ночь, предприятие отметило юбилей со дня своего основания – ровно 45 лет назад завод выпустил первый цемент и клинкер. За многолетний период своего существования предприятие прочно завоевало позиции на строительном рынке ЮФО и СКФО, заслужило репутацию производителя продукции эталонного качества с современным высокотехнологичным производством", - подчеркнул Рашид Темрезов.

"Всего этого удалось достичь благодаря неустанной систематической работой по модернизации своих мощностей, из года в год совершенствуя производственный процесс на заводе, и как следствие, качество производимой продукции", - указал глава Карачаево-Черкесии, добавив, что "Кавказцемент" является партнером республиканских властей в реализации инфраструктурных проектов.

""Кавказцемент несет на себе и весомую социальную ответственность, при поддержке компании возводится множество значимых объектов, оказывается помощь соцучреждениям республики. И, конечно, не забываем и того, что год назад по моей договоренности с руководством холдинга "Евроцемент груп" предприятием была приобретена главная новогодняя ель и праздничное оформление для центральной площади республики", - заключил он.

Отметим, что Рашид Темрезов регулярно рассказывает в Instagram о заводах и фабриках Карачаево-Черкесии.