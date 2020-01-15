Минкультуры и создатели фильма "Дау" будут судиться

Чтобы опротестовать отказ министерства культуры России выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта Ильи Хржановского "Дау" о Льве Ландау, создатели фильма решили обратиться в суд.

По словам представителя режиссера, рекомендация обратиться в суд поступила из Минкультуры.

"Нами получен ответ, что министерство культуры не видит возможности дать (прокатное) удостоверение в связи с тем, что они все-таки усматривают некую порнографию в указанных сериях и что, согласно законам РФ, мы можем опротестовать любое решение Минкультуры через суд", - пояснил он, пишет "КиноПоиск".

В ведомстве сообщили, "что все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле с участием судебных инстанций и в рамках российского законодательства".

Несколько частей многосерийного фильма "Дау" не получили прокатного удостоверения в связи с тем, что в Минкультуры решили, что некоторые сцены содержат материалы, пропагандирующие порнографию. Фильмы не получили допуска к прокату в конце 2019 года.

Более 5 лет ушло у режиссера на подготовку и создание масштабного проекта, посвященного жизни и карьере советского физика Льва Ландау.