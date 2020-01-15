Иран признал потери от санкций США

Экономика Ирана понесла ущерб в сотни миллиардов долларов от действующих в отношении Тегерана санкций со стороны США, заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Наша [иранская] экономика в минувшие два года понесла значительные убытки [из-за введенных США ограничений]", - сказал он, отметив, что в этом контексте "можно говорить о потерях в сотни миллиардов долларов".

Глава иранского дипведомства также подтвердил, что Тегеран "не заинтересован в переговорах с американской стороной", передает ТАСС.