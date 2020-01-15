Veon договаривается о продаже своего бизнеса в Армении

В телекоммуникационном холдинге Veon сообщили, что ведут переговоры с оператором Ucom о возможной продаже своего бизнеса в Армении - "Веон Армения" (торговая марка Beeline).

В компании отметили, что пока не готовы раскрывать подробностей возможной сделки и ее мотивации, добавив, что сами переговоры находятся на том этапе, когда не ясно, состоится продажа или нет.

Ucom является третьим по числу абонентов мобильным оператором в Армении после "дочек" российской МТС и нидерландского Veon, отмечает ТАСС.

Кроме Армении у Veon есть активы в России, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Украине, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Ее крупнейшим акционером является LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).