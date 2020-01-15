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Рухани: Иран не стремится к ядерному оружию

Рухани: Иран не стремится к ядерному оружию

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие.

По его словам, обвинения Ирана в желании получить ядерное оружие не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что ИРИ всегда сможет оборонить себя, будучи мощной и самодостаточной страной. "Но оборонные возможности Ирана значительно возрастут с русскими комплексами ПРО С-400, а также если на его территории будут размещены русские военные базы", - говорил парламентарий.

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Вестник Кавказа

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