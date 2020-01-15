Песня Билана может обойтись Авербуху в 5 млн рублей

Музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что хореограф Илья Авербух может быть наказан штрафом в 5 млн рублей за незаконное использование песни Димы Билана в ледовом шоу.

"Я вам это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие - до 5 миллионов рублей, увы… Мы больше месяца ждали от вас извинений, но их так и не последовало!" - написала Рудковская в своем телеграм-канале. Она отметила, что если бы извинения были принесены вовремя, этот вопрос был бы закрыт.

В одной из постановок Авербух использовал песню "Держи", права на который принадлежат Рудковской и исполнителю песни Билану. Шоу транслировалось на Первом канале.

Авербух и Рудковская конкурируют на рынке ледовых шоу в России.