В крымском поселке Черноморское потушили горящую школу

Крымские спасатели сегодня утром тушили пожар в средней школе в поселке Черноморское, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Возгорание началось с сильного задымления. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что в подвальном помещении в бассейне тлеет и дымит ветошь. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, - передает "АиФ-Крым".

До прибытия спасателей администрация школы эвакуировала всех учеников и педагогов, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.