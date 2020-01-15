Хабиб Нурмагомедов опубликовал пафосный ролик о себе и папахе (ВИДЕО)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал сегодня на своей странице в Instagram видеоролик о себе и традиции выходить на бой в папахе.

В начале ролика он отмечает, что в 2012 году, когда он впервые вышел в октагон UFC, в зале не было ни одного человека в папахе, но придет день, когда весь зал будет сидеть в папахах.

Ролик он подписал коротким комментарием: "Все меняется, что-то мы в этой жизни приобретаем, а что-то то теряем, самое главное себя не потерять в этой жизненной суете".

Напомним, что Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном 19 апреля.