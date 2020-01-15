Александр Стесин и Линор Горалик получили литературную премию "НОС"

Лауреатом ежегодной литературной премии "НОС" стал Александр Стесин за роман "Нью-Йоркский обход". Также призы получили Линор Горалик и Алексей Поляринов.

Книга "Все, способные дышать дыхание" принесла Линор Горалик приз критиков, а приз зрительских симпатий достался Алексею Поляринову за роман "Центр тяжести", сообщили представители премии, пишет "Афиша Daily".

В жюри премии вошли филолог Татьяна Венедиктова, литературный критик Анна Наринская, переводчик Агнешка Любомира Пиотровская, историк культуры Константин Богданов, а также глава проекта "Полка" Юрий Сапрыкин.

Премия "НОС" была учреждена в 2009 году фондом Михаила Прохорова.