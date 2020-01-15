Новороссийские нейрохирурги совершили чудо

В Новороссийске в свой день рождения молодая женщина стала жертвой ДТП, - сообщается на странице Городской больницы №1 в Instagram.

Пациентку в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой с большой внутричерепной гематомой доставили в больницу, где после обследования по протоколу ДТП транспортировали в нейрохирургическое отделение, где ей провели уникальную сверхсложную операцию: трепанацию черепа с удалением гематомы, - передает "АиФ-Юг".

В противном случае длительное сдавливание мозга неизбежно привело бы к смерти. Реабилитационный потенциал в силу возраста у молодой женщины хороший, она имеет большие шансы на быстрое восстановление после тяжелой травмы.

Состояние пациентки уже улучшилось, отмечается положительная динамика, она продолжает находиться на стационарном лечении, - сообщили в больнице.