Ежегодное послание президента будет транслироваться на улицах Москвы

Шесть крупнейших экранов рекламной компании LBL будут транслировать ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Послание будут показывать на экранах, размещенных на Доме книги, Центральном телеграфе, кинотеатре "Октябрь", гостинице "Космос", одном из зданий на Новом Арбате и торговом центре "Ереван-плаза", пишет "Афиша Daily".

Общероссийский народный фронт является организатором кампании по продвижению ежегодного послания Путина. За трансляцию не будут платить, она пройдет по квоте социальной рекламы.

Отметим, что послание можно будет увидеть не только на зданиях в центре Москвы, но и в столичных аэропортах, кафе, барах и даже на борту Международной космической станции.

Послание Путина начнется 15 января в 12.00.