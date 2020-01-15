Пашинян дал показания в СК Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня посетил Следственный комитет республики для дачи показаний.

"Впервые в истории Армении действующий руководитель страны по приглашению Следственного комитета явился и отвечает на вопросы следователя в его кабинете", - написал он на своей странице в Facebook и опубликовал фото. В рамках какого дела он дает показания, Пашинян уточнять не стал. По данным News.am, допрос продолжался примерно 40 минут.

Также глава правительства пошутил, что приглашение в СК расценивает "как политическое преследование".

Выйдя из здания, он отказался от общения с журналистами, пообещав, что будет выпущен специальный пресс-релиз с деталями его допроса, передает ТАСС.