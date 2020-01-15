В Худесском лесничестве тушат пожар
На территории Худесского участкового лесничества произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.
Он зафиксирован в 3 км от аула Карт-Джурт, на территории лесничества, квартал 35, выдел 9, уточнил сотрудник ведомства. "Горит лесная подстилка в труднодоступной горной местности на площади 0,7 га", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".
Угрозы населенному пункту нет, отметили в МЧС, пояснив, что имеется естественная природная преграда - река Кубань.
В тушении участвуют сотрудники лесничества и лесной пожарной охраны.
Вестник Кавказа
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