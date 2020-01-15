Российский режиссер снимет фильм об Ингушетии

Документальный фильм об Ингушетии решили снять в кинокомпании "Мастерская", главой которой является режиссер Саид Медведев. Фильм планируется снять до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

"Мало кто в стране и за ее пределами знает об Ингушетии, да и о том, кто такие ингуши, как малочисленному народу удалось сохранить свою идентичность и общность", - приводятся слова Медведева, пишет ТАСС.

Режиссер планирует привлечь к созданию фильма ученых, историков и деятелей культуры, чтобы "открыть Ингушетию для зрителя так, чтобы он влюбился в республику, захотел сюда приехать, завести друзей".

Киноэкспедиция Медведева продлится полгода, съемки фильма начнутся в феврале и завершатся осенью.