Краснодарский аэропорт снова "встал" из-за тумана

Сильный туман, опустившийся сегодня на Краснодар, опять помешал сегодня работе международного аэропорта, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Сегодня в расписании аэропорта произошли изменения в связи с туманом. По состоянию на 09:00 мск на вылет задержаны два рейса", - рассказал сотрудник пресс-службы аэропорта, передает "Интерфакс-Юг".

Не смогли вылететь вовремя самолеты авиакомпании "Азимут" в Санкт-Петербург и авиакомпании S7 Airlines в Москву, - добавили в пресс-службе.

В воздушной гавани Кубани ожидают улучшения метеоусловий. С пассажирами работают представители авиакомпаний.