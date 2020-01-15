Российский фильм вошел в конкурсную программу Берлинале

Короткометражный фильм режиссера Саши Свирского "Мой галактический близнец Галактион" будет показан на Берлинском кинофестивале.

Фильм Свирского вошел в программу конкурса короткометражных лент, сообщается на официальном сайте Берлинале. Российская короткометражка будет конкурировать с 23 фильмами. "Мой галактический близнец Галактион" длительностью семь минут является самым коротким фильмом конкурса, пишет ТАСС.

Саша Свирский - создатель более 15 короткометражных фильмом, он занимается анимационным кино более 10 лет.

Берлинский кинофестиваль откроется 20 февраля 2020 года.