Москвичей ждут новые погодные рекорды

Синоптики спрогнозировали новые рекорды аномального тепла в столичном регионе. Так, аномально теплая погода днем, близкая к рекорду, и снег с дождем вечером ожидают жителей Москвы и Подмосковья сегодня, температура воздуха в столице будет до плюс трех градусов, сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Нас ожидает преобладание облачной погоды, без существенных осадков, но вечером после 20 часов мы ожидаем осадки, скорее всего в смешанной фазе: мокрый снег, переходящий в дождь", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

Температура в Москве остается аномально высокой, более она близка к рекордной. В Москве в течение дня плюс один - три, по области от минус двух до плюс трех градусов. Рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1993 году, когда в городе была зафиксирована температура плюс 3,1 градуса, - сказала Волосюк, добавив, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 м/с, он будет постепенно усиливаться, а порывами может достигать 12 м/с.

Отклонение от климатической нормы на 12 градусов ждет большую часть России в ближайшие пять дней, - сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная. А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме. На ближайшие пять дней отклонение от климатической нормы будет достигать 12 градусов", - поведал он, передает ТАСС.

В зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье, - добавил Вильфанд.

Синоптики не исключают, что и в пятницу температура воздуха в Москве будет близка к рекордной. По оценке метеобюро, январь в Москве пока на 8,5 градусов теплее климатической нормы.

Кроме того, Гидрометцентр ранее прогнозировал, что аномальное тепло задержится в столичном регионе как минимум до середины января.