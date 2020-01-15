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В Александра Серова стрелял неизвестный

В Александра Серова стрелял неизвестный

Народный артист России Александр Серов рассказал, что под Новый год стал участником конфликта в подмосковном кафе, в результате артисту выстрелили в ногу.

"Вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу!" - сообщил Серов в интервью изданию StarHit, передает РИА Новости.

Музыкант не стал обращаться в полицию, злоумышленник скрылся. Медики помогли Серову и извлекли пулю, его здоровью ничего не угрожает. Однако, по словам артиста, теперь он прихрамывает. "Но думаю, быстро заживет", добавил он.

После инцидента Серов находится под наблюдением врачей.

 

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Вестник Кавказа

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