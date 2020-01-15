Россия продолжит уходить от доллара

Москва на фоне санкции Вашингтона продолжит линию на поэтапную дедолларизацию экономики России и расширение расчетов в нацвалютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что руководство страны "с нашими основными партнерами, в том числе и с Индией", продолжает работу над экономическими и правовыми механизмами, направленными на уменьшение негативного влияния ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей.

Далее глава российского дипведомства отметил, что одним из приоритетных направлений является расширение расчетов в национальных валютах. "В июне и октябре прошлого года заключены соответствующие межправсоглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией", - сказал он, отметив, что в рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов.

"Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты", - цитирует Лаврова ТАСС.