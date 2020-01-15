Казахстан получил от Беларуси запрос на поставки нефти
Минэнерго Казахстана получило от "Белнефтехима" запрос на поставки нефти, сообщил глава ведомства Нурлан Ногаев. Ожидается визит белорусской делегации для обсуждения этого вопроса, отметил он.
"Мы … осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны", - приводит слова министра ТАСС.
Планируется организовать "встречу с ресурсодержателями", сообщил он. "Если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют", то, по мнению Ногаева, "сделка возможна.
Приезд белорусской делегации ожидается до 20 января.
Вестник Кавказа
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