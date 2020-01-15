Умер актер из популярного сериала "Друзья"

В США скончался актер Стэн Кирш, ему был 51 год.

Актер был найден мертвым 11 января в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причины смерти Кирша не называются, пишет РИА Новости.

Стэн Кирш снимался в таких сериалах, как "Друзья", "Горец", "Главный госпиталь", актер играл не только в сериалах, но и в полнометражных фильмах, например в фильме "Месть мертвецов". Также Кирш занимался режиссурой, был продюсером, в 2008 году основал собственную актерскую студию.