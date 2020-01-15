В Махачкалинском морском торговом порту дымился иранский танкер

Минувшей ночью в Махачкалинском морском торговом порту вспыхнул иранский танкер, - сообщили в МЧС Дагестана.

Очаг возгорания находился в каюте капитана размерами 5 на 7 м, и хотя открытого горения не наблюдалось, было сильное задымление без угрозы распространения огня. Пожар тушили сотрудники МЧС и работники порта. К счастью, никто не пострадал, - передает "Интерфакс".

Судно без груза было пришвартовано на причале №1.

Причина возгорания еще выяснена. По факту началась доследственная проверка, - сообщили в Южном следственном управлении СКР на транспорте.