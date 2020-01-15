Сопрано Аида Гарифуллина снова откроет Венский бал

В столице Австрии 20 февраля состоится 64-й Венский оперный бал. На открытии главного бала Австрии выступят российская оперная дива Аида Гарифуллина и польский тенор Петр Бечала.

В исполнении Гарифуллиной и Бечала прозвучат ария Sempre libera из "Травиаты" Джузеппе Верди, романс E lucevan le stelle из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини и ария "Я танцевать хочу" из оперетты "Королева чардаша" Имре Кальмана. Выступление пройдет в сопровождении оркестра Венской оперы под управлением Дэниела Хардинга, пишет ТАСС.

Сопрано Гарифуллина уже выступала на открытии Оперного бала в Вене в 2015 году, а Бечала впервые выступит на балу.

Бальный сезон в Вене ежегодно длится с ноября по март, в рамках него проходит более 400 балов, в которых участвуют тысячи человек.

Венский бал 2019 года открывали Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.