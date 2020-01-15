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Рамзан Кадыров показал, как Чечня спасает сирийские семьи (ВИДЕО)

Рамзан Кадыров показал, как Чечня спасает сирийские семьи (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице ВКонтакте видеоотчет об очередной благотворительной акции Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в Сирии – сотрудники фонда раздали гуманитарную помощь в лагерях вынужденных переселенцев Аль-Авда и Шахба в Ифрине (пригород Алеппо).

"Волонтеры РОФ передали вынужденным переселенцам комплекты одежды, детские принадлежности, одеяла, хлеб, спортивный инвентарь", - кратко пояснил видео чеченский лидер.

Рамзан Кадыров особо отметил, что акция состоялась по инициативе президента фонда Аймани Кадыровой. Я искренне благодарен дорогой МАМЕ за заботу о нуждающихся семьях в Сирии. Да вознаградит ее Аллах в обоих мирах!", - заключил он.

 

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Вестник Кавказа

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