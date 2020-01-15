Рамзан Кадыров показал, как Чечня спасает сирийские семьи (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице ВКонтакте видеоотчет об очередной благотворительной акции Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в Сирии – сотрудники фонда раздали гуманитарную помощь в лагерях вынужденных переселенцев Аль-Авда и Шахба в Ифрине (пригород Алеппо).

"Волонтеры РОФ передали вынужденным переселенцам комплекты одежды, детские принадлежности, одеяла, хлеб, спортивный инвентарь", - кратко пояснил видео чеченский лидер.

Рамзан Кадыров особо отметил, что акция состоялась по инициативе президента фонда Аймани Кадыровой. Я искренне благодарен дорогой МАМЕ за заботу о нуждающихся семьях в Сирии. Да вознаградит ее Аллах в обоих мирах!", - заключил он.