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Жириновский призвал списать долги россиян

Жириновский призвал списать долги россиян

Микрофинансовые организаций и коллекторские агентства должны прекратить деятельность в России, выразил уверенность лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, результатом их деятельности стало снижение качества жизни россиян: "они попали в кабалу".

"Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России", - написал он в Twitter.

Парламентарий обратил внимание на то, что суммарный долг российских граждан составил 40 млрд рублей.

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Вестник Кавказа

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