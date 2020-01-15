Жириновский призвал списать долги россиян

Микрофинансовые организаций и коллекторские агентства должны прекратить деятельность в России, выразил уверенность лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, результатом их деятельности стало снижение качества жизни россиян: "они попали в кабалу".

"Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России", - написал он в Twitter.

Парламентарий обратил внимание на то, что суммарный долг российских граждан составил 40 млрд рублей.