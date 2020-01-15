Билли Айлиш оказалась самым молодым автором песни для бондианы

18-летняя американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму "Не время умирать" об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.

На официальной странице бондианы в Twitter отмечается, что она станет самой молодой исполнительницей и создательницей песни для серии фильмов об агенте 007.

Певица написала композицию вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом.

Съемки киноленты завершились в октябре прошлого года. Премьера в Великобритании запланирована на 3 апреля, а в США - на 8 апреля. "Не время умирать" - 25-я по счету картина в бондиане.

Главную роль в ней вновь сыграл Дэниел Крейг. Также в фильме снимались Бен Уишоу, Джеффри Райт, Рори Киннир, Наоми Харрис и Рами Малек. Музыку написал известный композитор Ханс Циммер.