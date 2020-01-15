Печальная история У Хуаянь: нищета и диета из риса с чили свели молодую китаянку в могилу

Как сообщили китайские СМИ, в понедельник закончилась история молодой китаянки У Хуаянь, за которой в последние месяцы наблюдал весь Китай – студентка скончалась на 25-м году жизни в больнице Гуйяна, столицы ее родной провинции Гуйчжоу.

О У Хуаянь соотечественники узнали после того, как врачи диагностировали у нее тяжелые проблемы с сердцем и почками, и девушке, не имевшей никаких денег на лечение, пришлось обратиться в СМИ за помощью.

"Моя бабушка и папа умерли из-за того, что у них не было денег на медицинскую помощь. Я не хочу так же ждать смерти из-за нищеты", - сказала тогда У Хуаянь, и на ее просьбу откликнулось несколько тысяч граждан КНР – на лечение ей было собрано порядка 1 млн юаней ($140 тыс).

Однако вскоре выяснилось, что помочь У невозможно. С ноября она неизменно теряла вес, перед смертью в ней было всего 22 кг. Ее жизнь и ее гибель стала еще одним ярким свидетельством проблемы абсолютной нищеты, которую пока что не может побороть Китай.

Как пишет The South China Morning Post, У Хуаянь потеряла мать в 4 года, а когда ей исполнилось 18 лет, умер ее отец. На руках у девушки остался психически нездоровый младший брат Цзяньлунг. Осиротев, они жили на социальное пособие в 300 юаней ($43,5) в месяц.

У Хуаянь хорошо училась и поступила в колледж, где ей стали платить стипендию в 585 юаней ($85) в месяц, однако суммарных доходов от пособия и стипендии не хватало даже на минимальные нужды, так как девушке приходилось тратить большую часть денег на лечение брата.

Из-за этого студентка стала питаться только двумя самыми дешевыми продуктами – рисом и маринованными перцами чили. Так она прожила пять лет, прежде чем организм не сломался от однообразной диеты и систематического недоедания. В октябре У Хуаянь поняла, что не может даже ходить и дышать, после чего обратилась к врачам.

Именно тогда о ней и узнали по всему Китаю. Хотя спасти девушку не удалось, ее случай стал символом неотложности решения проблемы нищеты в стране. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился до конца года обнулить категорию "абсолютная бедность" во всех китайских провинциях. В родной для У Хуаянь провинции Гуйчжоу сейчас живет около 150 тыс абсолютно бедных граждан.