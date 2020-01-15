Загитова представит уникальный номер на замерзшем озере

Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят в необычном шоу, которое состоится в Доброграде 1 февраля.

По словам организаторов, каждый спортсмен выступит с отдельным показательным номером, подготовленным специально к этому мероприятию.

Площадкой для выступления станет замерзшее озеро, отмечает "Спорт-Экспресс". "Лед будет подготовлен на необходимом уровне, на котором можно делать прыжки. Его заливают уже в течение месяца и будут заливать каждый день до шоу", - передает издание информацию организаторов.

Участниками выступления, кроме Загитовой и Туктамышевой станут Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Иван Букин и Александра Степанова, Максим Ковтун. Ведущие вечера - Ирина Слуцкая и Марат Башаров.

Шоу спродюсировала Ирина Слуцкая.