В США заявили о нежелании конфликта с Россией и Китаем

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с Россией и Китаем, несмотря на провозглашенное стратегией национальной обороны соперничество крупных держав.

"Соперничество великих держав не обязательно означает их конфликт", - цитирует его ТАСС.

США хотят, чтобы соревнование "не перерастало бы в конфликт", отметил Макконвилл.

Больше всего Соединеные Штаты беспокоит ядерный потенциал РФ и КНР, сообщил он. "Ядерное оружие создает угрозу самому существованию" США, которые "ни в коем случае" не хотят "вступать в ядерную войну", заверил генерал. "Никто не хочет допустить обмена ядерными ударами между великими державами", - указал он.