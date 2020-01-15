"Каршеринг" встал на крышу в Петербурге

Автоавария с участием двух авто произошла на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта в Санкт-Петербурге.

Стало известно, что водитель каршерингового автомобиля совершил резкий маневр и попытался пройти поворот.

В этот момент в машину на полном ходу врезалась иномарка. В результате удара "каршеринг" перевернулся на крышу.

Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося предстоит установить местным сотрудникам дорожной полиции, передает Ren.tv.