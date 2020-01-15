"Каршеринг" встал на крышу в Петербурге
Автоавария с участием двух авто произошла на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта в Санкт-Петербурге.
Стало известно, что водитель каршерингового автомобиля совершил резкий маневр и попытался пройти поворот.
В этот момент в машину на полном ходу врезалась иномарка. В результате удара "каршеринг" перевернулся на крышу.
Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося предстоит установить местным сотрудникам дорожной полиции, передает Ren.tv.
Вестник Кавказа
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