Трамп: я не хочу свергнуть Али Хаменеи, но…

Президент США Дональд Трамп, выступая в Висконсине, заявил, что антииранская политика Вашингтона не имеет цели лишить власти аятоллу Али Хаменеи и его людей. При этом он подчеркнул, что для Штатов крайне важно, чтобы иранские граждане имели возможность свободно выражать политическую волю.

"Иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, это замечательные люди. Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны", - охарактеризовал он текущие протесты в Иране.

Затем Трамп обратился к Али Хаменеи и правительству Ирана с требованием не допустить насилия против протестующих, добавив, что иранские власти «уже покарали тысячи несогласных».

«Мы поддерживаем иранский народ и борьбу за свободу. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит. Но мы не стремимся к смене режима», - сказал президент США.