Снявший на видео ракетный удар по украинскому «Боингу» сядет в тюрьму?

Как сообщили сегодня иранские СМИ, автор одной из видеозаписей, претендующих на свидетельство ракетного удара по украинскому «Боингу» под Тегераном, был задержан Корпусом стражей исламской революции.

Об этом, в частности, пишет Fars, не уточняя имя и какие-либо другие данные задержанного.

В КСИР лишь пообещали, что после расследования в отношении этого человека иранским гражданам будет предоставлена вся информация.