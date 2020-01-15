Снявший на видео ракетный удар по украинскому «Боингу» сядет в тюрьму?
Как сообщили сегодня иранские СМИ, автор одной из видеозаписей, претендующих на свидетельство ракетного удара по украинскому «Боингу» под Тегераном, был задержан Корпусом стражей исламской революции.
Об этом, в частности, пишет Fars, не уточняя имя и какие-либо другие данные задержанного.
В КСИР лишь пообещали, что после расследования в отношении этого человека иранским гражданам будет предоставлена вся информация.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться